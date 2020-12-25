В Великобритании вакцину от коронавируса получили уже более 600 тысяч человек. Большинство из них в Англии.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

По данным властей, с 8-го по 20 декабря вакцину в стране получили более 616 тысяч человек. Из них 512,5 тысяча человек в Англии, 56,7 тысяч - в Шотландии, 22,6 тысяч - на Уэльсе и 16,1 - в Северной Ирландии.

Среди вакцинируемых были врачи, жители (от 80 лет и старше) и работники домов для пристарелых.

Напомним, Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.