Власти Гонконга решили увеличить период самоизоляции с 14 до 21 дня на фоне роста случаев коронавируса в регионе.

Об этом сообщает dpa.

Таким образом, с сегодняшнего дня все жители Гонконга, которые возвращаются из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на 21 день в назначенном отеле.

При этом решение, которое было принято накануне ночью, не касается, жителей, которые возвращаются с материковой части Китая, Макао и Тайваня.

Ранее в регионе действовал двухнедельный период самоизоляции.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Гонконге выявили 57 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 25 имеют неизвестное происхождение.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.