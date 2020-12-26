Турция начнет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.
Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коча также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин, вдобавок к отрицательному тесту.
Тест на коронавирус должен быть сделан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Турцию.
Напомним, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.
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Турция начнет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.
Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коча также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин, вдобавок к отрицательному тесту.
Тест на коронавирус должен быть сделан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Турцию.
Напомним, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.