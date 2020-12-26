В Харькове местные автолюбители создали уникальную «елку» из автомобилей, которая стала рекордно большой в Украине.
Как пишет местный Телеграм-канал «Харьков 1654», участие в мероприятии приняли 1654 водителя со своими авто. Прошлогодний рекорд 348 машин.
В этом году очередь из автомобилей растянулась по улицам города на многие километры.
— Именно так выглядит рекорд Украины!— пишут авторы Телеграм-канала, публикуя видео с харьковской «автоелкой».
Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили контрабанду под видом искусственных новогодних елок. Злоумышленники завезли в Украину товар на более 40 миллионов гривен.
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В Харькове местные автолюбители создали уникальную «елку» из автомобилей, которая стала рекордно большой в Украине.
Как пишет местный Телеграм-канал «Харьков 1654», участие в мероприятии приняли 1654 водителя со своими авто. Прошлогодний рекорд 348 машин.
В этом году очередь из автомобилей растянулась по улицам города на многие километры.
— Именно так выглядит рекорд Украины!— пишут авторы Телеграм-канала, публикуя видео с харьковской «автоелкой».
Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили контрабанду под видом искусственных новогодних елок. Злоумышленники завезли в Украину товар на более 40 миллионов гривен.