По состоянию на утро 26 декабря в Николаевской области зарегистрировано 414 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.

Из всех 29 тысяч 531 подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев — 20 047 (+297);

Первомайск — 985 (+1);

Южноукраинск — 974 (+22);

Вознесенск — 787 (+6);

Очаков — 466;

Арбузинский район — 258 (+13);

Баштанский район — 445 (+11);

Березанский район — 367 (+4);

Братский район — 183;

Березнеговатский район — 184 (+5);

Веселиновский район — 265;

Витовский район — 1041 (+7);

Вознесенский район — 264;

Врадиевский район — 205 (+2);

Еланецкий район — 137;

Доманевский район — 267;

Казанковский район — 343;

Кривоозерский район — 241;

Николаевский район — 376;

Новобугский район — 242 (+8);

Новоодесский район — 470 (+22);

Очаковский район — 218 (+3);

Первомайский район — 400;

Снигиревский район — 366 (+13).

Кроме этого COVID-19 всего заболели 1 тысяча 299 (+17 за сутки) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 13 тысяч 686 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 487, за сутки — 4.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.