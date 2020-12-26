По состоянию на утро 26 декабря в Николаевской области зарегистрировано 414 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.
Из всех 29 тысяч 531 подтвержденного случая по месту жительства:
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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По состоянию на утро 26 декабря в Николаевской области зарегистрировано 414 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.
Из всех 29 тысяч 531 подтвержденного случая по месту жительства:
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.