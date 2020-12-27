Двое харьковчан пытались тайно вывезти в Россию почти триста книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За контрабанду они должны были получить по 200 долларов.

Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Отмечается, что мужчин обнаружили возле приграничного села Борисовка, куда они въехали на автомобиле Нива. Пограничников заранее известили о намерении незаконно перевезти товары в Россию, поэтому машину с книгами и запчастями остановили для проверки.

Всего в автомобиле было 275 книг — разные части серии фантастических романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Кроме этого, были обнаружены три тракторные турбины.

Военнослужащие оценили книжный груз в 80 тысяч гривен. На харьковчан составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы. Теперь их ждет суд.

Напомним, что пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» украинца, который нелегально пытался вывезти из страны алмазы на 15 миллионов гривен.