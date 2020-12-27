Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 30 декабря возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан по маршруту «Киев-Баку».

Об этом сообщает avianews.

Сейчас МАУ — единственная авиакомпания, которая работает на этом маршруте.

Полеты будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье — из Киева, в понедельник и четверг — из Баку.

Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению оперативного штаба при правительстве страны.

Также перед посадкой в самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.

Напомним, что компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.