Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 30 декабря возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан по маршруту «Киев-Баку».
Об этом сообщает avianews.
Сейчас МАУ — единственная авиакомпания, которая работает на этом маршруте.
Полеты будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье — из Киева, в понедельник и четверг — из Баку.
Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению оперативного штаба при правительстве страны.
Также перед посадкой в самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.
Напомним, что компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 30 декабря возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан по маршруту «Киев-Баку».
Об этом сообщает avianews.
Сейчас МАУ — единственная авиакомпания, которая работает на этом маршруте.
Полеты будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье — из Киева, в понедельник и четверг — из Баку.
Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению оперативного штаба при правительстве страны.
Также перед посадкой в самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.
Напомним, что компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.