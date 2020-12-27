В Украине по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, было заполнено 38,4% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено 64526 таких кроватей

Больше половины мест заняты только в двух регионах – в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях, сообщает Минздрав.

Указано, что в Киеве заняты 45,3% коек.

При этом в Украине продолжает сокращаться показатель заболеваемости коронавирусом, однако он пока превышает норму в 8,65 раза. Сейчас этот показатель составляет 346 при норме 40.

Самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской области (577,9), Киеве (541,9) и Черкасской области (539,9). Самая лучшая – в Кировоградской (114,1) и Винницкой (140,3).

По состоянию на 10:00 27 декабря в Николаевской области зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19.