В Николаеве установили новую партию информационных табличек на 13 городских памятниках истории и архитектуры. Они оснащены QR-кодом и NFC-чипом, просканировав которые, можно узнать информацию об объекте на украинском, русском и английском языках.

Текст также продублирован шрифтом Брайля, сообщили в пресс-службе КУ «Агентство развития Николаева».

Новые таблички появились у водонапорной башни инженера Шухова, городища «Дикий сад», Турецкого фонтана в яхт-клубе, у Николаевской астрономической обсерватории, здания Водолечебницы доктора Кенигсберга, Дома флагманов и командиров (ДОФ), на здании театра Монте (Николаевский академический художественный русский драматический театр), у Казарм флотского экипажа (Николаевский областной краеведческий музей), ворот Адмиралтейства (проходная Николаевского судостроительного завода), здания Страхового общества (Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина), Дома Эрлиха (Детская художественная школа), дома Стоянова и дома командира Черноморского флота (Музей судостроения и флота).

Размещение табличек на самых популярных туристических локациях города проходит в рамках проекта «Mykolaiv Smart Route», который реализует КУ «Агентство развития Николаева» при финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода. Проект стал победителем в конкурсе «Город инноваций-2020».

— Мы получили большой интерес к проекту со стороны жителей Николаева и гостей города, приезжающих к нам на новогодние праздники. За то короткое время, когда появились первые три таблички, уже есть более 200 уникальных сканирований QR-кодов. Верю, что подобные инициативы помогают людям лучше изучать город, в котором они живут. А также существенно облегчат жизнь туристам, которые получают интересную информацию о городских достопримечательностях на удобном для них языке, - считает Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям КУ «Агентство развития Николаева».

Ранее в Николаеве начали устанавливать туристические таблички, рассказывающие об основных городских достопримечательностях.