Синоптики представили прогноз погоды на последний день 2020 года и на новогоднюю ночь. В Украине ожидается преимущественно облачная сухая погода.

Морозы не предвидятся, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, в четверг, 31 декабря, осадки в виде дождя будут на западе Украины. Дневная температура воздуха в регионе составит +4...+6°. В новогоднюю ночь столбики термометров покажут до четырех градусов со знаком плюс.

На севере дожди ожидаются только в Чернигове. Днем воздух прогреется до +8°С, а ночью будет +3…+5°.

В восточных областях страны прохладно, без осадков. Днем на термометрах можно будет увидеть +2…+4°, ночью до одного градуса мороза.

В центре Украины также облачно. Осадков синоптики не обещают. Дневная температура воздуха до +10°, ночная +5…+7°С.

На юге днем воздух прогреется до 12 градусов тепла, в новогоднюю ночь будет +4…+6°.

В первый день нового 2021 года, 1 января, по прогнозам метеорологов, дожди пройдут на востоке и на юге Украины.

Днем воздух прогреется до шести градусов тепла.

Ранее в «Укравтодоре» предупреждали водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.