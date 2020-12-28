Скандальную шляпу, которая украшала главную елку страны, установили в качестве арт-объекта на Софийской площади.

Об этом в Facebook сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

— Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой, — написала она.

Также директор поблагодарила всех за поддержку, ведь КГГА удалось выполнить обещание, вернуть шляпу на площадь.

После того, как 10 декабря фотографии главной елки страны разошлись в СМИ и соцсетях, представители Православной церкви Украины внезапно раскритиковали идею организаторов.

Позже ПЦУ обнародовала уже официальное заявление от имени церкви, в которой еще шире раскритиковала идею «волшебного леса».

А Совет Евангельских протестантских церквей Украины прямо призвала мэра Киева Виталия Кличко «не допустить надругательства над религиозными чувствами миллионов киевлян» и других граждан Украины за украшение «центральной елки на Софийской площади шляпой вместо традиционной звезды».

В итоге 13 декабря шляпу с елки в Киеве демонтировали, заменив ее звездой за 75 тысяч гривен.