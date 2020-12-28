Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Синоптики предупредили о сильных ветрах до 30 м/с.
Как сообщается, завтра в Украине будет наблюдаться шквальный ветер от 15 до 20 м/с, в Карпатах порывы ветра будут в пределах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Напомним, 28 декабря практически на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем местами опустится до -3 градусов.
Ранее в «Укравтодоре» предупредили водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.
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Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Синоптики предупредили о сильных ветрах до 30 м/с.
Как сообщается, завтра в Украине будет наблюдаться шквальный ветер от 15 до 20 м/с, в Карпатах порывы ветра будут в пределах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Напомним, 28 декабря практически на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем местами опустится до -3 градусов.
Ранее в «Укравтодоре» предупредили водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.