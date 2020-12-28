Министерство энергетики и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получили поручение правительства проверить обоснованность цен на газ частных предприятий по сбыту газа.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Есть несколько поручений для в.и.о. министра энергетики Юрия Витренко: вместе с АМКУ проверить обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов, а также снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка: тариф на транспортировку газа, газовые коэффициенты, — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что сейчас среди поставщиков газа самую низкую цену предлагает государственный «Нафтогаз».

— Это цены, которые ниже, чем были в предыдущие годы. Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа. Сделал это онлайн. Экономия для моего домохозяйства составит около 30%, — отметил он.

Он напомнил, что рынок газа для населения открылся 1 августа.

— Призываю граждан выбрать лучшего поставщика газа и не переплачивать тем, кто еще пытается спекулятивно заработать, — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.