Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что коронавирус Sars-cov-2, который вызывает болезнь COVID-19, продолжит мутировать. Организация обещает внимательно следить за новыми штаммами коронавируса.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании ВОЗ, пишет РБК-Украина.

Как пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутации коронавируса являются естественным процессом.

— Мутации продолжатся, мутации — это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не отражается, но нам нужно продолжить изучать эти варианты, в частности с точки зрения их передачи, — сказала Мария Ван Керкхове.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах с ВОЗ и другими государствами.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.