У восьмерых работников дома престарелых на севере Германии выявили передозировку вакциной от коронавируса.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что работникам заведения ввели дозу препарата производства Pfizer/BioNTech, которая в пять раз превышает рекомендованную. Четверо из них обратились в больницу после появления симптомов, похожих на грипп.

— Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот частный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что это не приведет к серьезным последствиям, — заявил глава района Передняя Померания — Рюген Штефан Керт.

Ранее некоторые районы Германии отказались использовать полученную вакцину из-за подозрения, что во время доставки не были соблюдены условий ее хранения.

Напомним, в Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.

Кроме того, ранее в штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации. Медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer, но у него началась сильная аллергическая реакция.