Пандемия коронавируса наносит психическому здоровью такой же вред, какой нанесла Вторая мировая война, - негативные последствия также могут длиться до нескольких лет.

Об этом заявил президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс, пишет газета The Guardian.

По словам психиатра, на человека оказывают негативное влияние ряд факторов — собственная болезнь, болезнь и смерть близких, а также социальные и экономические последствия. Поэтому после первого локдауна в Британии существенно увеличилось число обращений граждан за помощью к психологам и психотерапевтам.

При этом Джеймс спрогнозировал, что в результате COVID-пандемии до 10 миллионов человек будут нуждаться в новой или дополнительной поддержке психического здоровья, еще около 1,3 миллиона ранее здоровых лиц понадобится лечение тревожных состояний, а 1,8 миллиона - лечение депрессии.

В связи с этим эксперт предлагает сделать психиатрические услуги более доступными для населения, в частности для людей старшего поколения, которые входят в группы риска и вынуждены долгое время оставаться на самоизоляции.

Ранее в отчете ООН было сказано, что из-за пандемии женщины и мужчины вынуждены больше находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина. Однако больше домашних обязанностей берут на себя именно женщины.