Международная биотехнологическая компания Novavax объявила о начале третьей фазы испытаний препарата NVX-CoV2373, являющегося еще одним кандидатом на вакцину от коронавируса.

Об этом говорится в официальном сообщении компании, передает собственный корреспондент Укринформа.

«В условиях пандемии COVID-19, бушующей по всему миру, это испытание является очень важным шагом в создании глобального ассортимента безопасных и эффективных вакцин для защиты всего населения в мире», — заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Отмечается, что третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed. Как ожидается, в нем примут участие 30 тысяч человек более чем в сотне городов США и Мексики.

К завершающей фазе испытаний привлечены, в том числе, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, Национальный институт здоровья (NIH), специализированные учреждения минздрава и минобороны США.

Таким образом, Novavax стала пятой компанией, которая проводит исследования для изготовления новой вакцины на территории Соединенных Штатов.

Глава комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Украине планируется создание специального центра продолжительного хранения вакцин от COVID-19 в сверхнизких температурах.