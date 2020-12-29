В Саудовской Аравии к более чем пяти годам заключения приговорили активистку Луджайн аль-Хатлуль, которая выступала за право женщин управлять автомобилем. Она уже находится в тюрьме строгого режима в течение двух с половиной лет.

Об этом сообщает BBC.

Активистку обвинили в связях со странами, недружественными королевству, а также в предоставлении им секретной информации. Луджайн аль-Хатлуль была задержана примерно за несколько недель до того, как женщинам в Саудовской Аравии разрешили ездить за рулем в 2018 году.

Международные правозащитные организации неоднократно заявляли о незаконности задержания и требовали ее освобождения.

Ранее сообщалось, что боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин Фрешту Кохистани.