Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Сегодня прибыла первая партия вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

Как сообщается, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.

— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы — медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, — заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Напомним, глава комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Украине планируется создание специального центра продолжительного хранения вакцин от COVID-19 в сверхнизких температурах.