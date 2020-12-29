Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Сегодня прибыла первая партия вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.
Как сообщается, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.
— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы — медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, — заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Напомним, глава комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Украине планируется создание специального центра продолжительного хранения вакцин от COVID-19 в сверхнизких температурах.
Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Сегодня прибыла первая партия вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.
Как сообщается, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.
— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы — медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, — заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Напомним, глава комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Украине планируется создание специального центра продолжительного хранения вакцин от COVID-19 в сверхнизких температурах.