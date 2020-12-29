Во Львове на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений № 76, перезахоронили 428 жертв политических репрессий — узников Пересыльной тюрьмы № 25.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В сотрудничестве с мемориальным музеем «Территория террора» специалисты коммунального предприятия «Доля» на протяжении 2017-2018 годов провели эксгумацию останков 428 узников Пересыльной тюрьмы № 25.

Присутствующие почтили память погибших возложением цветов и свечей к месту захоронения и исполнили Государственный Гимн Украины. Также состоялась гражданская панихида.

Пересыльная тюрьма № 25 была создана во Львове осенью 1944 года советской оккупационной администрацией.

Это была одна крупнейших тюрем такого типа в РСФСР. В годы немецкой оккупации на этом участке города находилось «львовское гетто». На территории тюрьмы были расположены 21 барак, помещения администрации, госпиталь. Тюрьма была огорожена кирпичным и деревянным забором высотой 3 м. Основным назначением был сбор и отправление узников «этапами» в исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа.

Напомним, в этом году в Украине появился сервис по поиску информации о репрессированных.