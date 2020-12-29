В Аргентине стартовала кампания вакцинации от COVID-19 вакциной российского производства — «Спутник V».

Об этом сообщает Укринформ.

Аргентина стала третьей страной во всем мире, которая начала вакцинацию своих граждан против COVID-19 вакциной Sputnik V, которая не прошла всех надлежащих испытаний. Это способствует политике Москвы, которая стремится поставлять свое медицинское средство в развивающиеся страны, отмечает издание.

Вакцинация началась одновременно в столице Буэнос-Айресе и провинциях страны около 9:00 утра по местному времени во вторник, примерно 300 000 человек, как ожидается, получат прививки уже сегодня.

Органы здравоохранения Аргентины на прошлой неделе в ускоренном режиме выдали разрешения для применения вакцины после совершения аналогичных процедур в РФ и Беларуси.