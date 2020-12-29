На зимние праздники родители в Вознесенске получают своих детей в новогодних конвертах, которые работники больницы шьют самостоятельно.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Такую традицию в Вознесенской многопрофильной больнице положили в прошлом году. Эта услуга бесплатная для пациенток.

За праздничный наряд малышей отвечает старшая акушерка Анжела Ковальская. Говорит, что идея принадлежит главному врачу учреждения, а медработники поддержали новую традицию в отделении.

— В прошлом году нам помогли предприниматели сделать эти подарочки. А в этом году своими усилиями наша больница их сшила. Мы уже выписали на праздник Николайчика шесть женщин, то есть шесть детей, — рассказала журналистам старшая акушерка Анжела Ковальская.

При выписке придерживаются карантинных норм, масочного режима. Мама встречают только ближайшие родственники, но не более трех человек.

Ранее сообщалось, что по Николаеву курсирует новогоднее такси — за рулем «подруга Санты», а в салоне белые медвежата и рождественская музыка.