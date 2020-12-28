По Николаеву курсирует новогоднее такси — за рулем «подруга Санты», а в салоне белые медвежата и рождественская музыка.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Водитель Наталья за рулем уже 10 лет, а в службе такси работает последние полтора. Перед новогодними праздниками девушка украсила свою машину гирляндами и подарками, которые крепятся магнитами. Специально к празднику Наталья сама сшила себе костюм «подруги Санты» и теперь в нем управляет авто. На все потратила 1000 гривен.

— Это все для того, чтобы дарить радость людям, повышать новогоднее настроение, потому что такой год был тяжелый. И у каждого человека, который попадает в салон моего авто, поднимается настроение, — рассказала Наталья.

Клиенты такси в восторге и от водителя, и от самой машины. Особенно радуются дети, потому что им транслируют мультики, отмечается в сюжете.

Напомним, в прошлом году в День Святого Валентина в Николаеве курсировал «трамвайчик влюбленных».