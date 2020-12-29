Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных, с 30 по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома.



Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

По его словам, за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это нужно остановить.

Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала провести "тихие выходные" за изучением информации о вакцинах и напомнила, что в больницах борются за свою жизнь более 1000 больных.

Ограничивать передвижение днем пока что не планируется. Магазины и кафе смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться до дома, не нарушая правила.

Каждый случай нарушения комендантского часа будет рассматриваться индивидуально, пояснил глава Госполиции Арманд Рукс. Если человек вышел в круглосуточную аптеку за лекарством — это совсем другая ситуация, чем если ночью кто-то пьяный ходит по городу и веселится. Цель ограничений — не оштрафовать как можно большее количество людей, а сделать так, чтобы не было народных гуляний на Новый год.

Тех, кто сможет объяснить, по какой уважительной причине он вышел на улицу, его могут и не оштрафовать. Как пояснила Винькеле, в сад частного дома выходить можно. До 17 января продляется ограничение плановых медицинских услуг.

Помогать контролировать соблюдение комендантского часа будет армия. Планируется привлечь несколько сотен военных.

Завтра будет еще одно заседание Кабмина, где новые ограничения будут приняты в окончательной редакции. Будет обсуждаться, в частности, то, что будет со школами и до какого числа будет запрещено оказание косметических и прочих услуг.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.