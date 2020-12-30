В Германии впервые число летальных исходов в связи с коронавирусом превысило 1000 за сутки.
Таковы данные Института имени Роберта Коха, сообщает Spiegel Online.
За последние сутки в стране умерло 1129 инфицированных. Всего с начала эпидемии — 32107.
За 24 часа зарегистрировано 22459 новых случаев заражения, общее число инфицированных людей превысило 1,68 млн. В минувшую среду 23 декабря было зарегистрировано 24 740 новых инфекций и предыдущий максимум 962 смерти.
В Германии на выходных стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.
На сегодня в Германии привито около 42 000 человек, в основном в домах по уходу за пожилыми людьми. Правительство страны планирует распределить более 1,3 миллиона доз вакцины местным органам здравоохранения к концу этого года.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 16 355 пациентов выздоровели.
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В Германии впервые число летальных исходов в связи с коронавирусом превысило 1000 за сутки.
Таковы данные Института имени Роберта Коха, сообщает Spiegel Online.
За последние сутки в стране умерло 1129 инфицированных. Всего с начала эпидемии — 32107.
За 24 часа зарегистрировано 22459 новых случаев заражения, общее число инфицированных людей превысило 1,68 млн. В минувшую среду 23 декабря было зарегистрировано 24 740 новых инфекций и предыдущий максимум 962 смерти.
В Германии на выходных стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.
На сегодня в Германии привито около 42 000 человек, в основном в домах по уходу за пожилыми людьми. Правительство страны планирует распределить более 1,3 миллиона доз вакцины местным органам здравоохранения к концу этого года.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 16 355 пациентов выздоровели.