В Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и 3-й Слободской сносят здание бывшего детского сада.

Об этом сообщает издание Новости-N.

В советские время в здании размещался детский сад «Якорек» — он был частью социальной инфраструктуры завода имени 61 Коммунара (сейчас Николаевский судостроительный завод) и был построен для детей заводчан. После был продан в частные руки, и некоторое время там размещался еврейский частный детсад «Хаямушка».

Затем здание несколько лет пустовало и было выставлено на продажу. Территория вокруг сооружения принадлежит городу, но находится в аренде. Постепенно объект пришел в упадок — в нем выбили окна и двери, украли все представляющие ценность предметы.

Сейчас, судя по всему, здание детсада обрело нового хозяина — его оградили забором, установлен строительный вагончик, пригнана техника. Сейчас суть работ заключается в сносе старого здания детсада, хотя судя по информационной табличке, здесь производится реконструкция.

Заказчиком работ является ЧП «НПСМ», исполнителем работ — «Николаевпромстроймонтаж». Согласно данным из открытых источников, заказчик занимается строительством и производством металлических изделий.

Напомним, проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено выделение 700 тысяч гривен на работы по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный.