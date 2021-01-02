По состоянию на утро 2 января в Николаевской области зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19. Из них 210 случаев выявили в Николаеве.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Ситуация по районам области:
— Николаев — 21807 (+210)
— Первомайск — 1037 (+13)
— Южноукраинск — 1090 (+50)
— Вознесенск — 844;
— Очаков — 490 (+4)
— Арбузинский район — 311 (22);
— Баштанский район — 474 (+14)
— Березанский район — 418 (15);
— Братский район —234 (+19)
— Березнеговатский район —204 (+1)
— Веселиновский район — 282;
— Витовский район —1153 (+9);
— Вознесенский район — 284;
—Врадиевский район — 230;
— Еланецкий район — 147;
— Вознесенский район — 278;
— Казанковский район— 361;
— Кривоозерский район — 250;
— Николаевский район — 431 (+18)
— Новобугский район — 257 (+9);
— Новоодесский район — 534;
— Очаковский район — 243 (+3)
— Первомайский район — 423;
— Снигиревский район — 378.
За сутки коронавирус выявили у 13 медиков, всего с начала эпидемии у 1393. За сутки от коронавирусной болезни выздоровевших нет, всего недуг преодолели — 14458. Умерло всего от последствий COVID-19 — 523, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1034 человека, методом ИФА — 0.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось 83 человека с подозрением на COVID-19.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 января зафиксировано 5038 новых случая COVID-19.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 2 января в Николаевской области зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19. Из них 210 случаев выявили в Николаеве.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Ситуация по районам области:
— Николаев — 21807 (+210)
— Первомайск — 1037 (+13)
— Южноукраинск — 1090 (+50)
— Вознесенск — 844;
— Очаков — 490 (+4)
— Арбузинский район — 311 (22);
— Баштанский район — 474 (+14)
— Березанский район — 418 (15);
— Братский район —234 (+19)
— Березнеговатский район —204 (+1)
— Веселиновский район — 282;
— Витовский район —1153 (+9);
— Вознесенский район — 284;
—Врадиевский район — 230;
— Еланецкий район — 147;
— Вознесенский район — 278;
— Казанковский район— 361;
— Кривоозерский район — 250;
— Николаевский район — 431 (+18)
— Новобугский район — 257 (+9);
— Новоодесский район — 534;
— Очаковский район — 243 (+3)
— Первомайский район — 423;
— Снигиревский район — 378.
За сутки коронавирус выявили у 13 медиков, всего с начала эпидемии у 1393. За сутки от коронавирусной болезни выздоровевших нет, всего недуг преодолели — 14458. Умерло всего от последствий COVID-19 — 523, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1034 человека, методом ИФА — 0.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось 83 человека с подозрением на COVID-19.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 января зафиксировано 5038 новых случая COVID-19.