По состоянию на утро 2 января в Николаевской области зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19. Из них 210 случаев выявили в Николаеве.

Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ситуация по районам области:

— Николаев — 21807 (+210)

— Первомайск — 1037 (+13)

— Южноукраинск — 1090 (+50)

— Вознесенск — 844;

— Очаков — 490 (+4)

— Арбузинский район — 311 (22);

— Баштанский район — 474 (+14)

— Березанский район — 418 (15);

— Братский район —234 (+19)

— Березнеговатский район —204 (+1)

— Веселиновский район — 282;

— Витовский район —1153 (+9);

— Вознесенский район — 284;

—Врадиевский район — 230;

— Еланецкий район — 147;

— Вознесенский район — 278;

— Казанковский район— 361;

— Кривоозерский район — 250;

— Николаевский район — 431 (+18)

— Новобугский район — 257 (+9);

— Новоодесский район — 534;

— Очаковский район — 243 (+3)

— Первомайский район — 423;

— Снигиревский район — 378.

За сутки коронавирус выявили у 13 медиков, всего с начала эпидемии у 1393. За сутки от коронавирусной болезни выздоровевших нет, всего недуг преодолели — 14458. Умерло всего от последствий COVID-19 — 523, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1034 человека, методом ИФА — 0.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось 83 человека с подозрением на COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 января зафиксировано 5038 новых случая COVID-19.