В Первомайске жители улицы Дмитрия Вишневецкого жалуются на бездорожье. Из-за отсутствия дороги люди не могут вызвать «скорую», также возникла проблема с вывозом мусора.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Проблемная улица находится практически в центре города: рядом школа, трасса международного значения.

По этой дороге дети идут в школу. В период сильных дождей она размывается и по ней практически невозможно передвигаться.

— У нас уже так повымывало, что осталась щебенка и гравий. Земли уже на дороги нет. Раньше земля хоть какая-то была, песок. А сейчас одни камни остались. Земля спустилась на один метр ниже, чем была раньше, — рассказала Людмила Захарова.

Из-за того, что на улицу Вишневецкого не может заехать мусоровоз, там образовалась несанкционированная свалка мусора.

— Машина не может ни заехать, ни выехать. Куда этот мусор девать? — сетует Надежда Войтко.

Люди неоднократно обращались с проблемой к городской власти, однако реакции не последовали. Первомайцы надеются, что новый городской голова и депутаты нового созыва обратят внимание на бездорожье практически в центре города.

Ранее сообщалось, жители микрорайона Фрегат в городе Первомайск Николаевской области протестовали против торговых киосков и «наливаек» возле своих домов.