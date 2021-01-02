Национальный образовательный профсоюз призвал оставить онлайн-образование в школах на всех уровнях в первые недели января. Еще один профсоюз требует доказательств безопасности возобновления уроков в начальной школе.
Об этом сообщает Reuters.
Также Образовательный профсоюз напомнил учителям о праве отказаться от работы в небезопасной среде.
В то же время, Национальная ассоциация директоров школ заявила о требовании от правительства предоставить данные, на основании которых власти решили возобновить обучение в начальных классах.
Ранее ученые лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
Национальный образовательный профсоюз призвал оставить онлайн-образование в школах на всех уровнях в первые недели января. Еще один профсоюз требует доказательств безопасности возобновления уроков в начальной школе.
Об этом сообщает Reuters.
Также Образовательный профсоюз напомнил учителям о праве отказаться от работы в небезопасной среде.
В то же время, Национальная ассоциация директоров школ заявила о требовании от правительства предоставить данные, на основании которых власти решили возобновить обучение в начальных классах.
Ранее ученые лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.