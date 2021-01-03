На стационарном лечении в медицинских учреждениях Николаевской области с подтвержденным коронавирусным заболеванием, а также с подозрением на COVID-19 по состоянию на 3 января находятся 1078 человек.

Об этом со ссылкой на информацию информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней находится 80 больных.

В Первомайской ЦРБ - 28 больных и 18 человек с подозрением, в Южноукраинской городской многопрофильной больнице - 47 больных и 2 человека с подозрением, в Баштанской ЦБР - 8 больных и 9 человек с подозрением, в Новобугской ЦРБ - 22 больных и 15 с подозрением, в Николаевской областной детской клинической больнице 1 больных и 2 с подозрением, в Николаевской ЦРБ - 15 больных и 5 с подозрением, в Новоодесской ЦРБ - 25 больных и 26 с подозрением, в Доманевской ЦРБ - 16 больных и 21 с подозрением, в Очаковской многопрофильной больнице - 30 больных и 15 человек с подозрением, в Снигиревской ЦРБ - 3 больных и 9 с подозрением.

В Николаевском региональной фтизиопульмонологическом медицинском центре находится 5 больных и 4 человека с подозрением.

153 больных коронавирусом находятся на лечении в городской больнице №1 Николаева, еще 26 с подозрением.

В городской больнице №3 Николаева находится 78 больных и 81 человек с подозрением, в горбольнице №5 - 115 больных и 145 с подозрением. В роддоме №1 Николаева - 4 больных и 1 человек с подозрением, в городской детской больнице №2 Николаева - 3 больных и 15 человек с подозрением.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки коронавирусом заболело 252 человека.