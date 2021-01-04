Локдаун, который наступит в Украине с 8 января, временно снизит число новых больных коронавирусом, но не сможет полностью остановить пандемию.

Об этом рассказала известный доктор-инфекционист Ольга Голубовская в интервью телеканалу «Kyiv Live», передает Страна.ua.

По ее словам, после ослабления жестких карантинных ограничений, может начаться новый рост заболеваемости.

— Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – прим.) и я, в принципе, всегда поддерживаю, – сказала Ольга Голубовская.

В то же время, по ее мнению, ужесточение карантина - единственная мера, которая может противостоять распространению болезни.

Голубовская рассказала, что в клиниках, которые принимают больных коронавирусом, «происходят страшные вещи».

— У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека «тяжелого», возле него нужно находиться круглосуточно, – отметила она.

Она добавила, что акцент нужно делать на группы риска, так как смертность большая именно у этих людей.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252.