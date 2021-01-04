К 1 декабря 2020 года долг по зарплатам на предприятиях и в учреждениях Николаевской области составил 57 миллионов 332 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления Государственной службы статистики в Николаевской области.
Отметим, что с начала 2020 года задолженность выросла на треть — с 39,3 до 57,3 миллионов.
Наибольшие долги наблюдаются в Николаеве, однако к концу года сумма немного уменьшилась и составила 30,3 миллиона гривен.
Отметим, что из всех городов областного значения, долгов по зарплатам не наблюдается только в Южноукраинске. На начало года задолженность там составляла всего 9,9 тысячи и была погашена в июле.
В Первомайске работодатели должны 6,1 миллиона гривен, в Очакове — 2,1, в Вознесенске — 1,5 миллиона.
Ранее сообщалось, что с начала года долг по зарплатам в Николаеве увеличился на треть.
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К 1 декабря 2020 года долг по зарплатам на предприятиях и в учреждениях Николаевской области составил 57 миллионов 332 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления Государственной службы статистики в Николаевской области.
Отметим, что с начала 2020 года задолженность выросла на треть — с 39,3 до 57,3 миллионов.
Наибольшие долги наблюдаются в Николаеве, однако к концу года сумма немного уменьшилась и составила 30,3 миллиона гривен.
Отметим, что из всех городов областного значения, долгов по зарплатам не наблюдается только в Южноукраинске. На начало года задолженность там составляла всего 9,9 тысячи и была погашена в июле.
В Первомайске работодатели должны 6,1 миллиона гривен, в Очакове — 2,1, в Вознесенске — 1,5 миллиона.
Ранее сообщалось, что с начала года долг по зарплатам в Николаеве увеличился на треть.