В Украине 66 тысяч коек в медицинских учреждениях отведены для больных коронавирусом, из них 55 409 обеспечены кислородом. То есть 76,4% от общего количества.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Количество свободных коек с кислородом — 34 987. Почти 35 тысяч. Хочу напомнить, что на сегодня у нас 22 802 пациента находятся в больницах и проходят там лечение, — сказал Максим Степанов.
Он отметил, что вопрос обеспеченности койками и кроватями с кислородом для больных коронавирусом полностью решен.
Глава Минздрава также добавил, что в настоящее время в медучреждениях находятся 22 802 пациента с коронавирусной болезнью, которые проходят лечение.
Напомним, в горздраве пообещали, что в больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца 2020 года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
В Украине 66 тысяч коек в медицинских учреждениях отведены для больных коронавирусом, из них 55 409 обеспечены кислородом. То есть 76,4% от общего количества.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Количество свободных коек с кислородом — 34 987. Почти 35 тысяч. Хочу напомнить, что на сегодня у нас 22 802 пациента находятся в больницах и проходят там лечение, — сказал Максим Степанов.
Он отметил, что вопрос обеспеченности койками и кроватями с кислородом для больных коронавирусом полностью решен.
Глава Минздрава также добавил, что в настоящее время в медучреждениях находятся 22 802 пациента с коронавирусной болезнью, которые проходят лечение.
Напомним, в горздраве пообещали, что в больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца 2020 года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.