Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Количество свободных коек с кислородом — 34 987. Почти 35 тысяч. Хочу напомнить, что на сегодня у нас 22 802 пациента находятся в больницах и проходят там лечение, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что вопрос обеспеченности койками и кроватями с кислородом для больных коронавирусом полностью решен.

Глава Минздрава также добавил, что в настоящее время в медучреждениях находятся 22 802 пациента с коронавирусной болезнью, которые проходят лечение.

Напомним, в горздраве пообещали, что в больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца 2020 года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.