По состоянию на 4 января самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели зафиксирован в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 по стране за 14 дней зафиксирован в Николаевской области — 489,0 на 100 тысяч населения. Также в лидерах Запорожская — 461,8, Черкасская области — 428 и в Киев — 418,2.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской — 81,4 на 100 тысяч населения, Закарпатской −107 и Ивано-Франковской областях — 122.

Ранее сообщалось, что заполненность «ковидных» коек в больницах Николаевщины сократилась почти до 50%.