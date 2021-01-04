Гривна в 2020 году просела по отношению к доллару США на 4 гривны 58 копеек, или на 19,33% — с 23,69 до 28,27 гривен за доллар по официальному курсу Национального банка Украины.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

В то же время гривна к евро за год, по официальному курсу, просела на 8 гривен 32 копейки, или на 31,49% — с 26,42 до 34,74 грн/евро.

При этом по итогам 2020 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке на 1,038 миллиарда долларов больше, чем продал — 4,929 миллиарда долларов против 3,891 миллиарда долларов.

Напомним, в начале ноября гривна «просела» до минимума с января 2018 года.