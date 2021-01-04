Циклон по имени Ahmet во вторник, 5 января, подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы. Осадки ожидаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен местами мокрый снег. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

— Учитывая, что пока температура воздуха особенно снижаться не хочет, поэтому на дождь будет намного больше шансов, чем на снег, - уточняет Наталья Диденко.

По ее данным, 5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 + 5 градусов, на востоке 0 + 3 градуса, в западной части и на юге + 4 + 9 градусов.

Местами туманы с ухудшением видимости.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода, небольшой дождь или мокрый снег, вероятные вечером.

Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов.

— На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, и усиление ветра. Небольшой мороз, по большей части в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланке-Василию, - добавляет синоптик.

Ранее в «Укравтодоре» предупредили водителей о гололеде на дорогах Николаевской области.