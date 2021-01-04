В наземной китайской лаборатории взошли некоторые из семян риса, побывавшие на Луне в рамках миссии «Чанъэ-5».

Об этом сообщает китайская русскоязычная газета «Жэньминь жибао».

После 23-дневной миссии возвращаемый модуль исследовательского лунного зонда «Чанъэ-5», на борту которого находилось около 40 граммов семян риса, успешно вернулся на Землю.

Семена были предоставлены Национальным инженерно-исследовательским центром космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. По данным вышеуказанного центра, некоторые из этих семян успешно проросли, ученые готовятся к дальнейшим исследованиям.

Заместитель директора научно-исследовательского центра космической селекции Го Тао рассказал, что результаты этого эксперимента помогут выявить влияние космических условий на сельскохозяйственные структуры, а также вывести сорта риса с уникальными свойствами.

Как сообщалось, китайский зонд «Чанъэ-5» был запущен 24 ноября. Его возвращаемый модуль зонда «Чанъэ-5» приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия в середине декабря, доставив на Землю первые за 44 года образцы лунного грунта.