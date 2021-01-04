В 2021 году украинцев ожидает более десятка официальных государственных праздников − религиозных и общественных, которые являются выходными днями.

Об этом пишет «Корреспондент».

Часть праздников имеет постоянную дату, а некоторые ежегодно празднуются в разные дни. Согласно статье 73 КЗоТ, в случае, когда праздничный день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного.

График рекомендованных переносов праздничных дней составляет Кабинет Министров Украины.

Государственные праздники в 2021 году, которые являются выходными днями:

01 января 2021 − Новый год;

07 января 2021 − Рождество Христово;

08 марта 2021 − Международный женский день;

01 мая 2021 − День труда;

02 мая 2021 − Пасха;

09 мая 2021 − День Победы;

20 июня 2021 − Троица;

28 июня 2021 − День Конституции Украины;

24 августа 2021 − День независимости Украины;

14 октября 2021 − День защитника Украины;

25 декабря 2021 − Рождество Христово.

С целью создания благоприятных условий для празднования Рождества, рабочий день пятницы, 8 января, переносится на субботу, 16 января.

Нерабочими днями станут понедельник, 3 мая, вторник, 4 мая и понедельник, 10 мая, так как День Труда, Пасха и День Победы попадают на субботу и воскресенье.

Дополнительным выходным станет понедельник 21 июня, так как Троица попадает на воскресенье, 20 июня.

Рабочий день 23 августа (понедельник) рекомендовано перенести на субботу 28 августа, чтобы обеспечить условия для празднования Дня Независимости 24 августа.

Также Кабмин предлагает перенести рабочий день пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября, чтобы отметить День защитника Украины 14 октября.

Выходным станет понедельник, 27 декабря, так как Рождество 25 декабря попадает на субботу.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.