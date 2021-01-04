В шесть опорных больниц Николаевской области приобретут по аппарату УЗИ и рентген-аппарату.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Отмечается, что 28 декабря были заключены два договора на общую сумму 39 миллионов 192 тысячи гривен. Аппараты закупят для:
Отмечается, что реализация проекта в Николаевской области находится на контроле руководства Николаевской ОГА и управления здравоохранения облгосадминистрации.
Напомним, что родским больницам из резервного фонда выделили 10 кислородных концентраторов.
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В шесть опорных больниц Николаевской области приобретут по аппарату УЗИ и рентген-аппарату.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Отмечается, что 28 декабря были заключены два договора на общую сумму 39 миллионов 192 тысячи гривен. Аппараты закупят для:
Отмечается, что реализация проекта в Николаевской области находится на контроле руководства Николаевской ОГА и управления здравоохранения облгосадминистрации.
Напомним, что родским больницам из резервного фонда выделили 10 кислородных концентраторов.