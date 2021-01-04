В шесть опорных больниц Николаевской области приобретут по аппарату УЗИ и рентген-аппарату.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что 28 декабря были заключены два договора на общую сумму 39 миллионов 192 тысячи гривен. Аппараты закупят для:

КНП «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета;

КНП Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи »;

КНП Николаевского городского совета «Городская больница № 3»;

КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета;

КНП «Многопрофильная больница Баштанского района» Баштанского районного совета;

КП «Коммунальное некоммерческое предприятие «Вознесенская многопрофильная больница» Вознесенского городского совета.

Отмечается, что реализация проекта в Николаевской области находится на контроле руководства Николаевской ОГА и управления здравоохранения облгосадминистрации.

Напомним, что родским больницам из резервного фонда выделили 10 кислородных концентраторов.