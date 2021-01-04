Полковник Олег Гудима стал исполняющим обязанности начальника Николаевского районного управления полиции. Предыдущая его должность — начальник Корабельного отдела полиции. Также он возглавлял Заводский райотдел.

Сегодня, 4 января, его представил начальник Николаевского главка полиции полковник полиции Сергей Шайхет, сообщает отдел коммуникации.

— Помните, что вы надели погоны, поэтому четко должны следовать своей присяге. Полиция меняется, меняется отношение людей к полиции, и ваше отношение должно меняться только к лучшему, — сказал Сергей Шайхет.