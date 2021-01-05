Премьер Британии Борис Джонсон объявил о новом национальном локдауне для Англии - людям приказали оставаться дома так, как они это делали в марте.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Джонсон объявил о новых мерах в восьмиминутном телеобращении после резкого роста новых случаев коронавируса во всех частях страны в связи с распространением нового штамма.

Общественность попросили соблюдать новые правила, которые должны немедленно заменить собой многоуровневую систему коронавирусных ограничений, которая действовала до сих пор. Ожидается, что третий локдаун в Англии продлится до середины февраля. Джонсон выразил надежду, что к тому времени вакцинированы будут 14 миллионов человек.

С введением локдауна жители Англии должны оставаться дома за исключением нескольких случаев: работа, если такая невозможна из дома, покупка предметов первой необходимости, занятия спортом раз в день, уход за нуждающимся лицом, визит к врачу.

Все школы переводятся в режим онлайн-обучения. Пабы, рестораны и кафе смогут продолжить работу только в режиме на вынос, при этом продажа алкоголя в них запрещена. Магазины товаров первой необходимости будут работать и дальше.

— Недели впереди будут тяжелыми, но у меня дойных есть вера, что мы вступаем в последнюю фазу борьбы, — заявил Борис Джонсон.

В понедельник в Великобритании обнаружили почти 59 тысяч новых случаев коронавируса — всего с начала пандемии. Это уже седьмой день подряд, когда количество новых случаев превысило 50 тысяч.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.