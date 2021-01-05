Сегодня, 5 января 2021, в Украине началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивание.

Об этом сообщает пресс служба Министерства образования и науки.

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, напечатать квитанцию и оплатить услугу проведения пробного ВНО.

За 5-7 дней до тестирования в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники пробного ВНО могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Пробное тестирование можно составить из одного из таких предметов:

украинский язык;

Украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.

Напомним, Мукачевский городской совет одобрил проект программы развития образования городской территориальной общины на 2021-2023 годы. Он предусматривает выплаты выпускникам школ — как за достижения в учебе, так и просто так.