В Украине планируют создать электронный кабинет пациента.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом Дія, что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту, — объяснил Степанов.
Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.
— В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны, — отметил он.
Также он говорит, что Минздрав хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
В Украине планируют создать электронный кабинет пациента.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом Дія, что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту, — объяснил Степанов.
Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.
— В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны, — отметил он.
Также он говорит, что Минздрав хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.