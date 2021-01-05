В Украине планируют создать электронный кабинет пациента.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом Дія, что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту, — объяснил Степанов.

Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.

— В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны, — отметил он.

Также он говорит, что Минздрав хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.