В пакистанской провинции Пенджаб суд объявил традицию оценивать девственность женщин, переживших сексуальное насилие, нарушающей неотъемлемые человеческие права.

Об этом передает CNN.

В понедельник, 4 декабря, суд вынес решение, что эта практика незаконна и не имеет под собой медицинских обооснований, а также оскорбляет личное достоинство женщины-жертвы, чем противоречит праву на достоинство.

«Тестирование на девственность является унизительным методом, этот метод не основан на медицинских или научных показаниях, однако проводится во имя медицинских протоколов в случаях сексуального насилия. Это унизительная практика, которая используется для того, чтобы вызывать подозрение в отношении жертвы, а не сосредоточить внимание на виновнике преступления», - говорится в материалах суда.

Организация Объединенных наций считает, что тесты на девственность не имеют научной или медицинской причины, и считает их нарушением прав человека. По данным ВОЗ, женщин и девушек могут заставлять проходить подобные тесты.

Напомним, в Саудовской Аравии к более чем пяти годам заключения приговорили активистку Луджайн аль-Хатлуль, которая выступала за право женщин управлять автомобилем. Она уже находится в тюрьме строгого режима в течение двух с половиной лет.