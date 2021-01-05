52% украинцев ожидают, что новый год будет лучше предыдущего.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

27% опрошенных не ожидают изменений в новом году. 18% считают, что 2021 буде хуже 2020.

При этом 74% украинцев смотрят в новый 2021 с оптимизмом, и только 18% — с пессимизмом. Более оптимистичными в своих ожиданиях жители Киева и западных областей, а также молодежь, избиратели партий «Слуга народа», «За будущее», «Украинская стратегия» и «Голос».

Опрос проводился со 2 по 4 января. Было опрошено 2500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Напомним, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то во втором туре встретились действующий президент Владимир Зеленский и нардеп от «ОПЗЖ» Юрий Бойко.