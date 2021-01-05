Жители села Осички в Савранском районе Одесской области выступают против строительства шахты рядом с селом, местный бюджет может остаться без 200 миллионов гривен из-за срыва работ по строительству карьера.

Об этом идет речь в расследовании СтопКор.

По информации издания, проект будет реализовывать ООО «Українська Постачальна Група» с разрешением на добычу графита на протяжении двадцати лет. Люди из соседнего села Осички категорически против расположения карьера рядом с ними, большинство опасаются, что из колодцев пропадет вода, а радиационный фон существенно возрастет, поэтому противники проекта не пускают специалистов для ведения разведывательных работ.

Глава Савранской районной администрации Одесской области Сергей Степаненко считает, что данную проблему можно решить только с помощью конструктивного диалога, а полученные общиной средства инвестировать в обновление инфраструктуры в селе. Чиновник допускает, что власть сможет найти компромисс с местными жителями.

— Люди действительно восприняли это враждебно. Этому вопросу уже не один год. В отличие от своих предшественников я не буду бояться. Этот вопрос еще предстоит изучить. Почему? Есть наглядная иллюстрация, как я ее для себя вижу, это состояние зданий в этом районе, - подчеркнул Сергей Степаненко.

Напомним, что в Николаеве прошла презентация украино-грузино-болгарского туристического проекта «Туризм. Наследие. Креатив».