В канун Рождества к подопечным городского гериатрического дома милосердия имени Святого Николая с подарками приехали городской голова Александр Сенкевич, Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

В приюте сейчас живут 40 ветеранов, которые остались без заботы родных.

Директор дома Владимир Власов рассказал, что в течение 2020 года обустроили территорию для отдыха с фонтаном, установили лифт-подъемник для столовой, начаты ремонтные работы в помещениях как за средства города, так и благодаря благотворительной помощи.

— Пожилые люди требуют внимания не только в праздники. Когда мы делимся своим добром и милосердием, делаем их дни теплее и ярче. Искренне рад, что в Николаеве есть такое учреждение, где одинокие люди на склоне лет могут почувствовать себя нужными, стать частью дружной семьи. Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть Господь дарует крепкого здоровья и радостных дней, — отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Поздравил николаевцев с Рождеством Христовым митрополит Питирим, а коллектив приюта, как и каждый год, подготовил праздничную программу с колядками.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 7 января в Кафедральном Соборе Касперовской иконы Божьей Матери на улице Садовой после Божественной литургии пройдет концерт колядок.