В Николаеве 7 января в Кафедральном Соборе Касперовской иконы Божьей Матери на улице Садовой после Божественной литургии пройдет концерт колядок.
Об этом сообщила Николаевская епархия УПЦ на своей странице в Facebook.
Колядки исполнит архиерейский хор кафедрального собора под руководством Елены Пасько. При этом горожан просят обязательно быть в медицинских масках или респираторах, а также соблюдать дистанцию в полтора метра.
— Всех приглашаем на богослужение для того, чтобы разделить общую радость грядущих рождественских праздников! – сказано в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.
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В Николаеве 7 января в Кафедральном Соборе Касперовской иконы Божьей Матери на улице Садовой после Божественной литургии пройдет концерт колядок.
Об этом сообщила Николаевская епархия УПЦ на своей странице в Facebook.
Колядки исполнит архиерейский хор кафедрального собора под руководством Елены Пасько. При этом горожан просят обязательно быть в медицинских масках или респираторах, а также соблюдать дистанцию в полтора метра.
— Всех приглашаем на богослужение для того, чтобы разделить общую радость грядущих рождественских праздников! – сказано в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.
Новогодний салют во время празднования 2021 года в Николаеве показали с высоты птичьего полета.