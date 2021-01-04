В Николаеве 7 января в Кафедральном Соборе Касперовской иконы Божьей Матери на улице Садовой после Божественной литургии пройдет концерт колядок.

Об этом сообщила Николаевская епархия УПЦ на своей странице в Facebook.

Колядки исполнит архиерейский хор кафедрального собора под руководством Елены Пасько. При этом горожан просят обязательно быть в медицинских масках или респираторах, а также соблюдать дистанцию в полтора метра.

— Всех приглашаем на богослужение для того, чтобы разделить общую радость грядущих рождественских праздников! – сказано в сообщении.

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