Новогодний салют во время празднования 2021 года в Николаеве показали с высоты птичьего полета.
Видеоролик опубликован на YouTube-канале macarenamax.
На видео, снятое с дрона, показали ночной центр города и яркие взрывы фейерверков.
Отметим, что десятки николаевцев в ночь с 31 декабря на 1 января встретили Новый год на главной площади города – Соборной. Для отдыхающих была организована шоу-программа, работал каток и фуд-корт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.
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Новогодний салют во время празднования 2021 года в Николаеве показали с высоты птичьего полета.
Видеоролик опубликован на YouTube-канале macarenamax.
На видео, снятое с дрона, показали ночной центр города и яркие взрывы фейерверков.
Отметим, что десятки николаевцев в ночь с 31 декабря на 1 января встретили Новый год на главной площади города – Соборной. Для отдыхающих была организована шоу-программа, работал каток и фуд-корт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.