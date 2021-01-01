Новогодний салют во время празднования 2021 года в Николаеве показали с высоты птичьего полета.

Видеоролик опубликован на YouTube-канале macarenamax.

На видео, снятое с дрона, показали ночной центр города и яркие взрывы фейерверков.

Отметим, что десятки николаевцев в ночь с 31 декабря на 1 января встретили Новый год на главной площади города – Соборной. Для отдыхающих была организована шоу-программа, работал каток и фуд-корт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.