Гвинея начала применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на экспериментальной основе.
Как сообщает Голос Америки, первыми прививку получили высокопоставленные чиновники.
Генеральный директор Национального агентства санитарно-эпидемиологической безопасности доктор Сакоба Кейта заявил, что страна запросила небольшую партию российской вакцины, а именно 55 доз.
— На пилотном этапе мы вакцинировали 25 высокопоставленных официальных лиц. Осталось 30 доз, и мы продолжим вакцинацию, — добавил он.
Однако по государственному телевидению Сакоба Кейта заявил, что власти направили России письмо с просьбой предоставить два миллиона доз вакцины «Спутник V», чтобы помочь уязвимым слоям населения.
Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.
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Гвинея начала применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на экспериментальной основе.
Как сообщает Голос Америки, первыми прививку получили высокопоставленные чиновники.
Генеральный директор Национального агентства санитарно-эпидемиологической безопасности доктор Сакоба Кейта заявил, что страна запросила небольшую партию российской вакцины, а именно 55 доз.
— На пилотном этапе мы вакцинировали 25 высокопоставленных официальных лиц. Осталось 30 доз, и мы продолжим вакцинацию, — добавил он.
Однако по государственному телевидению Сакоба Кейта заявил, что власти направили России письмо с просьбой предоставить два миллиона доз вакцины «Спутник V», чтобы помочь уязвимым слоям населения.
Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.