Гвинея начала применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на экспериментальной основе.

Как сообщает Голос Америки, первыми прививку получили высокопоставленные чиновники.

Генеральный директор Национального агентства санитарно-эпидемиологической безопасности доктор Сакоба Кейта заявил, что страна запросила небольшую партию российской вакцины, а именно 55 доз.

— На пилотном этапе мы вакцинировали 25 высокопоставленных официальных лиц. Осталось 30 доз, и мы продолжим вакцинацию, — добавил он.

Однако по государственному телевидению Сакоба Кейта заявил, что власти направили России письмо с просьбой предоставить два миллиона доз вакцины «Спутник V», чтобы помочь уязвимым слоям населения.